Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

American Express

Goldman Sachs

Procter & Gamble

Walt Disney

JP Morgan

Visa

Nike

Intel

Adobe Systems

Autodesk

Tripadvisor

Biogen

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

Vodafone

Tesla Motors

(Teleborsa) - Avvio in forte ribasso per la borsa di Wall Street che segue la scia negativa disegnata dagli altri listini azionari europei. Dopo l' intervento massiccio delle banche centrali , gli operatori continuano a vendere tutto, mostrando una preferenza per la liquidità a causa delle incertezze sulla diffusione e sugli impatti del coronavirus.Sul fronte macro, l'unico dato in agenda oggi, l' Empire State di New York , ha mostrato un indice crollato in negativo, a marzo. L'indicatore misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York.Sulle prime rilevazioni, si registra un forte calo del(-9,71%), che ha toccato 20.935,16 punti; sulla stessa linea, locrolla dell'8,14%, scendendo fino a 2.490,47 punti. In netto peggioramento il(-6,17%), come l'S&P 100 (-9,6%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-10,66%),(-10,37%) e(-8,64%).Al top tra i(+19,23%),(+17,77%),(+12,05%) e(+11,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -18,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 13,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 13,63%.Affonda, con un ribasso del 12,71%.(+17,72%),(+16,20%),(+14,48%) e(+13,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,88%.Crolla, con una flessione del 15,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 15,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 14,29%.