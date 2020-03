Il comparto dei servizi finanziari in Italia si è mosso verso il basso (-9,81%), perde molto doValue

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Azimut

listino milanese

doValue

Mutuionline

Banca Mediolanum

bassa capitalizzazione

Banca Sistema

Dea Capital

Equita Group

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha chiuso la giornata a quota 64.506,1, perdendo -7.018,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 372, dopo un avvio di sessione a 397.Tra ledi Piazza Affari del comparto servizi finanziari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -11,3%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 15,23%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,60%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 10,33% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 9,37%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 7,44% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,80% sui valori precedenti.