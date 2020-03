Interpump, risultati 2019: dividendo sale a 0,25 euro

Interpump Group

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 concresciuti del 7% a 1,37 miliardi mentre l’ Ebitda è aumentato a 318 milioni (302 milioni escludendo l’impatto dell’IFRS 16) con una marginalità al 23,2% (+60 punti base).L’è salito del 3,9% a 181 milioni. Al netto dei proventi una tantum del 2018 (€11,4 milioni, legati all’acquisizione di GS-Hydro) la crescita risulta dell’11,2%. L’utile per azione base dell’esercizio è passato da euro 1,619 nel 2018 a euro 1,699 nel 2019.Il(Ebit) è stato pari a 247,2 milioni di euro (18,1% delle vendite) a fronte dei 236,5 milioni del 2018 (18,5% delle vendite), con una crescita del 4,5%.Laal termine dell’esercizio era pari a 370,8 milioni di euro rispetto ai 287,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018, dopo 72,4 milioni di adeguamento a IFRS16, esborsi per acquisizioni per 39 milioni, pagamento dividendi per 23,9 milioni e acquisto azioni proprie per 79 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli Azionisti di approvare la distribuzione di un. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 20 maggio, con data stacco 18 maggio (record date 19 maggio).