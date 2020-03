Istat, frena l'inflazione: pesano energia, alimentari e trasporti

(Teleborsa) -, a causa delle componenti più volatili quali, cui si aggiunge il rallentamento dei prezzi nei. Proprio a febbraio è scoppiata infatti l'epidemia di coronavirus in Cina, con conseguente battuta d'arresto delle quotazioni petrolifere e dei trasporti internazionali.Secondo l'Istat, nel mese di febbraio, ihanno riportato unae un, inferiore al +0,4% della stima preliminare ed in frenata dal +0,5% di gennaio.Ildell’indice generale è dovuto principalmente dalla diminuzione dei prezzi deinon regolamentati (-1,4%) e dei(-0,8%), solo in parte bilanciata dall’dei prezzi deinon lavorati (+0,6%).Laè imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Bnon regolamentati (la cui crescita passa da +3,2% a +1,2%), dei(da +2,6% a +1,5%) e, in misura minore, dei(da +2,9% a +1,5%) e deii (da +0,8% a +0,1%); tali andamenti sono stati solo in minima parte compensati dal ridursi dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,8%).L', che non incorpora energia e/o alimentari,di quella riferita all'intero paniere e registra un rallentamento più moderato +0,8% del mese precedente a +0,7%.L’inflazione rallenta per i(da +0,1% di gennaio a -0,3%), mentre è stabile per i(+1%); il differenziale inflazionistico, pertanto, rimane positivo e si amplia (+1,3 punti percentuali da +0,9 a gennaio).per l’indice generale e per la componente di fondo.I prezzi deiaumentano dellosu base annua e quelli dei(entrambi in netto rallentamento rispettivamente da +0,6% e da +1,3% del mese precedente).(IPCA), a causa principalmente delle ulteriori riduzioni di prezzo registrate per i saldi invernali di abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto., da +0,4% del mese precedente. La stima preliminare era +0,3%.dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra unae un