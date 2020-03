Unidata, sbarca sull'AIM e resiste alle vendite

Unidata

(Teleborsa) - La matricolaha fatto il debutto oggi a Piazza Affari in una seduta difficile per l'intero mercato azionario europeo, colpito da vendite generalizzate.Il titolo, dopo una partenza in lieve ribasso (a 12,7 euro sotto il prezzo di collocamento di 13 euro) mostra ora un rialzo di oltre 3 punti percentuali e viaggia a 13.6 euro.L’operatore è attivo nel settore delle telecomunicazioni, nelle aree “fibra & Networking”, “Cloud & Data Center” e “Internet of Things”.