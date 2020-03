Castelli: "Fisco? Non escludiamo parziale cancellazione tributi"

(Teleborsa) -, ma anche laSono alcune delle anticipazioni che laha rilasciato in un'intervista al Corriere della Sera in merito al, su cui il Governo sarebbe già al lavoro, come dichiarato dallo stesso ministro Roberto Gualtieri.Se nel maxi-decreto di marzo c'è la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali , "", spiega Castelli. "È una cosa sulla quale ragionare. L'Unione Europea ha inserito anche il capitolo fiscale tra le possibili misure di sostegno", ricorda la viceministra.. "Quando saremo finalmente fuori dalla fase dell'emergenza, il primo tema da affrontare sarà quello della r", dichiara, anticipando "misure importanti per far ripartire l'economia, a partire dall'immediata. E poi dobbiamo", ha affermato.Intervenuta a Radio24, Castelli si è podovuto alla comunicazione deficitaria sulla sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, a. "Abbiamo pensato che fosse più organico mettere tutto nel decreto e comunicare venerdì 13 in maniera ufficiale come agenzia delle entrate e ministero economia", che ci sarebbe stato il rinvio, ha detto Castelli.Infine, un passaggio su. C'è un'operazione in corso" per il rilancio di Alitalia che era "nel bel mezzo di un'operazione che aspettava di chiudersi.- ha concluso - Rientra nel tema di asset nazionali da tutelare".