Forte rialzo per l'indice delle aziende sanitarie (+2,70%), slancio per Molmed

(Teleborsa) - Partenza in rally per il. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dalIlha aperto la giornata a quota 169.949,8 con uno sprint di 4.507,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 653, dopo un avvio di sessione a 670.Nel, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,71%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 76,06%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,55%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%.