Il comparto dei servizi finanziari in Italia si muove verso il basso (-4,78%)

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 65.767,7 perdendo -3.084 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 360, dopo un avvio di sessione a 375.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,48%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,64%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%.In caduta libera, che affonda del 4,02%.Tra ledi Piazza Affari, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,82% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,42%.