Mise: "Uniti per aiutare imprese a contrastare Covid-19"

(Teleborsa) - "In questo momento così difficile per il sistema imprenditoriale italiano, ilè stato ispirato ad obiettivi molto chiari:al sistema d'impresa;, dipendenti, autonomi e professionisti;in questo passaggio".È il commento che il, ile ihanno affidato a una nota in merito alle misure relative alle imprese contenute nelI punti dedicati alle imprese, sottolinea il Mise, fanno "nella nostra storia per rilanciare l'economia ed. Ma, perché il momento è difficile e i bisogni del sistema economico e imprenditoriale enormi".Soddisfazione è stata espressa per ila imprese con 1 lavoratore. Bene anche "che, in parte almeno, delle difficoltà che stanno attraversando", ricorda il Mise.su questi ed altri temi cruciali per il futuro della nostra impresa. Intanto noi continuiamo il nostro lavoro, ascoltando le categorie e le voci dell'impresa, con tutta la determinazione, la serietà e l'unità di cui siamo capaci e di cui l'Italia e la sua impresa oggi hanno bisogno", conclude la nota