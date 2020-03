Sesa prosegue il programma di buy-back

Sesa

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo dal 9 al 13 marzo 2020,Sesa S.p.A., pari allo 0,02323392% dell'attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 39,6280 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 142.660,86 euro.La società, alla data del 16 marzo 2020, possiede complessivamente n. 83.122 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,53645821% dell'attuale capitale sociale.Nel frattempo a Milano, balza in avanti l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,48%.