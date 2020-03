Cura Italia, Confturismo-Confcommercio: "Bene ma servono più risorse e rapidità"

(Teleborsa) - "Le misure varate dal governo sono ampie e di impatto perché comprendono interventi decisi e fuori dagli schemi come d'altronde è la situazione che ci siamo trovati improvvisamente ad affrontare tutti". Tuttavia – commentain unaLa situazione è fluida, dinamica quindi non ci può essere un provvedimento singolo ma deve essere seguita in ogni passaggio della sua evoluzione con misure da adottare nel momento più opportuno".Tra le misure varate nel, da Confturismo-Confcommercio soddisfazione per lae glima – viene sottolineato – "devono essere pensati e finanziati per un lungo periodo tenendo conto degli effetti negativi della crisi. Si intravedonomolto importanti per il turismo, ma vorremmo anche fossero estese alle imprese in ragione dei drastici cali di fatturato che stanno registrando mese dopo mese".Fondamentale, infine, – conclude la nota –ad esempio introducendo una. Questa misura per Confturismo-Confcommercio avrebbe, infatti, un "effetto sui consumi che più che compenserebbe il costo per l'erario della detrazione stessa".