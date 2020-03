Forte rialzo per il comparto chimico italiano (+4,44%), si concentrano gli acquisti su Aquafil

indice del settore chimico

(Teleborsa) - Chiusura in rally per l'. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dalIlha aperto la giornata a quota 10.572,7 con uno sprint di 463,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 824, dopo un avvio di sessione a 844.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,29%.Tra i titoli adell'indice chimico, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,84%.