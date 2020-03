Il settore assicurativo italiano si è mosso verso il basso (-3,05%), netto calo registrato da Unipol

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

grande capitalizzazione

Unipol

Poste Italiane

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha chiuso la giornata a quota 11.290,2, perdendo -355 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 165, dopo un avvio di sessione a 173.Tra le azioni italiane adel comparto assicurativo, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,74%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,94%.