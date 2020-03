Coronavirus: aumentano casi in Germania. Conte conferma proroga restrizioni

(Teleborsa) - Sono saliti ai casi di contagio da coronavirus in. È quello che ha registrato ufficialmente ilstamani. Rispetto a ieri, dunque, un incremento "monstre" di bencasi, dato che conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale, come affermato dal Presidente dell'istitutoDopolivello d'allerta massima anche in casa della Cancellierache proprio ieri n un discorso alla nazione, ha spiegato che l'emergenza Covid-19 "invitando a seguire"."Dallaad oggi non c'è stata nessun'altra sfida nei confronti del nostro Paese nella quale tutto sia dipeso così tanto dalla nostra azione solidale", ha detto la Merkel rivolgendosi ai tedeschi per spiegare che "tutto ciò che può mettere a rischio la gente, ciò che può esser dannoso per i singoli, ma anche per la comunità,. Non è escluso poi che possano subentrare nuove limitazioni a quelle già in corso.Pronta a mobilitarsi, infatti, lala componente terrestre dell'esercito tedesco. A quanto ha riferito la Ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer in un'intervista al Financial Times, le forze armate possono essere utilizzate per garantire i rifornimenti dei"Insieme ce la faremo" -Tengo ad informarvi che sono risultato positivo al Coronavirus": lo annuncia in un tweet accompagnato da un video il Caponegoziatore Ue per la Brexit,Seguo naturalmente tutte le istruzioni come anche la mia squadra. Il mio messaggio a tutti coloro che sono colpiti o attualmente isolati: insieme ce la faremo! Uno per tutti".Intanto, ilintervistato dal Corriere della Sera, ha confermato che iloltre il 3 aprile. Il capo del Governo ha anche rivelato che è in dirittura d'arrivo, forse tra due settimane, anche un altro: "Ci stiamo lavorando giorno e notte nonostante l'emergenza, sarà un' opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima, per alcune decine dinon so dire al momento se saranno