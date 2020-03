Dl Cura Italia, Assosistema Confindustria lancia appello a ministri

(Teleborsa) - "Auspichiamo che a partire da questo provvedimento, ma anche dal prossimo,È impensabile non prevedere nella filiera del turismo i principali attori dell'ospitalità, ovvero le lavanderie industriali che operano nell'intero settore turistico e alberghiero". L'appello è contenuto nella lettera inviata dalai tre ministrie ai relativi sottosegretari."Senza il nostro servizio – continua Marchetti – non sarebbe possibile garantire l'accoglienza e la permanenza negli hotel e, aggiungo, non sarebbe nemmeno garantita la qualità igienica necessaria che proprio in questo periodo mi aspettavo fosse maggiormente considerata. In questo modo – conclude il Presidente di Assosistema Confindustria – il Governo non sta dando risposte ad une ad una platea ampia di lavoratori e famiglie che spesso operano anche in territori difficili con i nostri clienti saremo pronti a ripartire non appena supereremo questa crisi ma per farlo congiuntamente non è pensabile attuare misure distinte per imprese che operano nello stesso settore, prevedendo aziende di serie A e aziende di serie B".