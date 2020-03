Nasce Italiaonline Gaming, prodotti e servizi destinati a chi cerca intrattenimento online

(Teleborsa) -crea la nuova, con l'obiettivo di offrire prodotti e servizi dia elevati standard qualitativi e di sicurezza. L'azienda debutta così nel, che, come spiega il CEO"è un settore con numeri in forte crescita e di conseguenza di grande interesse per Italiaonline. Questa iniziativa ci consentirà pertanto di aggiungere una ulteriore area di sviluppo e di diversificazione dei nostri ricavi, in particolare per quelli legati alla gestione delle transazioni online".Il primo servizio lanciato è, sito che permette di usufruire, tramite registrazione e apertura di un conto di gioco, di due categorie di gaming. Il primo sono le: dal calcio alla pallacanestro alla Formula 1 e altri sport ancora, sia in modalità pre-match che dal vivo, con la possibilità di seguire anche più eventi sportivi nel corso della giornata prescelta. Il secondo invece sono i, raggruppati in un'area dedicata del sito: sono giochi di, popolari in rete, arricchiti da giochi di lotteria su base numerica.