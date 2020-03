Andamento sostenuto per il settore commodities italiano (+4,04%), giornata euforica per Intek Group

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 13.918,9 e ha chiuso a 14.136,1, balzando del 4,04% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 128 dopo un avvio a quota 126.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,03%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 5,25%.