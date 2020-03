Coronavirus, a New York 100% lavoratori a casa

(Teleborsa) -con il. Lo annuncia il governatore dello stato di New York,, specificando chea meno che non sia necessario", ha dichiarato Cuomo rivolgendosi ai 19 milioni di cittadini dello stato di New York.I test effettuati nello stato di New York sono 32.427 con 7.102 casi positivi, di cui 1.250 persone in ospedale "Se il numero dei casi non rallenta, dobbiamo stringere la valvola. Se ancora non rallentano, la stringiamo ancora", ha dichiarato il governatore.. In giornata è infatti arrivato l'ordine dela tutti i residenti dello stato, circa 40 milioni di persone, di stare a casa, facendo così scattare il. "Dobbiamo piegare la curva. L'isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria", ha spiegato Newsom.. ", lo hanno fatto la California e New York ma la situazione non è ovunque la stessa", ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca.