Coronavirus, auto a rischio 14 milioni di posti di lavoro

(Teleborsa) -È l'appello lanciato da, l'associazione dei costruttori di auto europei, che non teme di definire l'emergenza Coronavirus come "crisi peggiore di sempre" visto il suo impatto sull'industria dell'auto."Con il blocco di tutta la produzione e la chiusura della rete di vendita, sono in gioco i posti di lavoro di circa 14 milioni di europei", avverte Huitema che ricorda come la maggior parte dei costruttori europeie che si trovano ad affrontare casi di infezioni di coronavirus e quarantene tra i dipendenti.