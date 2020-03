Coronavirus, ancora in tanti a non capire: fila dall'alba davanti ai supermarket nelle principali città

(Teleborsa) -, come dimostra l'Italia, dopo il giorno dei record negativi sul fronte del coronavirus: oltre 4000 morti dall'inizio dell'epidemia e, soprattutto, il record negativo dei casi con 627 nuove vittime in un solo giorno. I casi totali hanno raggiunto quota 47.021., Direttore malattie infettive ospedale Sacco di Milano:Una vera e propriaper cercare di acquisire il maggior numero di generi alimentari, con la conseguente grave impossibilità di mantenere il metro di distanza tra le persone.La ventilata chiusura dei supermercati durante i week end e la riduzione dell'orario di apertura di altri tipi di esercizi aveva scatenato. Tra i moltisulla riduzione degli orari di apertura dei negozi,, soprattutto, perché gli orari ridotti creano intasamento di clienti e quindi maggiore pericolo di contagio.Sempre aè anche cominciato, almeno per il momento.. Mentre a Roma, la Sindaca, non più a campione come stato fino a ieri.. Per ora.Oggi, domenica 21 marzo, è anche il, insieme al divieto di spostarsi nella "seconda casa" appunto tra il venerdì e il successivo lunedì., come comunicato dallo stesso Boccia su Facebook. Solo tra i medici, le vittime del Covid-19 sono sinora almeno 18 e 3.654 quelli che risultano contagiati.: controllate 223.633 persone, di cui 9.888 denunciate. Le verifiche agli esercizi commerciali controllati sono state 91.129. Denunciati 104 esercenti e sospesa l'attività di 19 esercizi commerciali.Tra le decisioni per evitare affollamenti garantendo la tutela della salute di dipendenti e clienti, c'è,: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e quelli di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution