Coronavirus, Capone (UGL): "riportare alcune catene produttive in Italia"

(Teleborsa) - "La vicenda Covid-19 dovrà inevitabilmente portarci a. Averleè stato uned ora è quanto mai opportuno che, almeno quelle di carattere strategico,".Lo dichiara in una nota il Segretario Generale dell'UGL, secondo cui "questacosì come è stata attuata fino ad oggi. La pandemia ci sta portando a– prosegue Capone - in cui la ricchezza deve essere distribuita più equamente e, possibilmente, nel rispetto dell'ambiente circostante. E', puntando maggiormente sui diritti e sulla sostenibilità sociale, senza le quali non vi può essere la crescita e la buona occupazione", conclude Capone.