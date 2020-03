Coronavirus, Anief: possiamo bloccare concorsi, non le assunzioni: 250 mila contratti a termine

(Teleborsa) -Ne è convintoche, parlando a Orizzonte Scuola, ha detto che ". Abbiamo poi un motivo di ringraziamento verso uno su sei di questi precari che in questo momento sta lavorando da casa per garantire un servizio pubblico. Questa è la più grande dimostrazione della serietà di queste persone. C’è poi da dire che non bisogna aspettare sempre le emergenze per risolvere un problema grosso, come sta avvenendo nella sanità".Per il sindacalista autonomo, in questo difficile momento ". Abbiamo migliaia di persone che da anni insegnano nelle nostre scuole, sono docenti con più di 24 mesi di servizio e che nel privato la normativa addirittura ne imporrebbe la stabilizzazione".Pacifico torna quindi a chiedere "unoltre gli attuali canali dalla call veloce, dalle graduatorie di merito, dalle GaE".L'attenzione è rivolta, poi, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, anch'esso impegnato in questi giorni di pericolo contagio nel mantenere attivo il servizio scolastico: "– continua Pacifico -dopo aver stabilizzato il personale delle cooperative".