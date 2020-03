Andamento sostenuto per il comparto dei servizi finanziari in Italia (+10,90%), giornata euforica per Mutuionline

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 58.502,7 e sta trattando a 64.039,5, balzando del 10,90% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 380 dopo un avvio a quota 358.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,02%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,08%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 9,96%.Decolla, con un importante progresso dell'8,04%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,28%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,15%.Svettache segna un importante progresso del 5,87%.