Conte incontra leader centrodestra. Salvini: "Sia inizio di un percorso"

(Teleborsa) - Si è svolto ail vertice tra ile iper fare il punto sull'emergenza Coronavirus e ascoltare le loro"Dobbiamo pretendere che tutti i Paesi adottino linee rigorose di contrasto al contagio da Coronavirus. L'Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici, con un impatto economico notevole, per ottenere un risultato. Non possiamo accettare che invece altri Paesi affrontino questa lperché poi potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritornoQuesta la linea tracciata dal Presidente del Consiglio nel corso dell'incontro, arrivato dopo che Salvini lo aveva più volte sollecitato chiamando in causa anche l'intervento delcon il quale aveva avuto unIl centrodestra si è presentato, col "tridente" insieme alla leader di FdI,e al Vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che fa le veci di Silvioe ha messo sul tavolole opposizioni partono da qui. Poi ribadiscono la necessità di percorrere il doppio binarioa sostegno di famiglie e imprese. Tra le proposte avanzate dal centrodestra, flat tax per tutti al 15%, la richiesta di fornire respiratori e ossigeno prima possibile a tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta, così come la sperimentazione diche potrebbero rivelarsi utili per- Al termine dell'incontro, il leader del Carroccio lascia in un angolo lee prova a percorrere la strada dellapur ribadendo con forza lae unrispetto a quello tenuto fino ad ora: ''Abbiamo fatto presente al Governo che esiste unle imprese, i lavoratori. Dopo giorni che sapevamo quello che facevano leggendo i giornali o in diretta Facebook, oggi ci hanno ascoltato..Diciamo che quanto meno stasera le notizie le abbiamo sentite dai ministri e non in tv.