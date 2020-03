Da fabbriche a banche, sicurezza al centro: sindacati pronti allo sciopero

(Teleborsa) -i sindacati chiedono con forza di modificare ilin sensominacciando lo sciopero oveProprio per cercare di stoppare i malumori di queste ore, i Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia,hanno convocato per oggi 24 marzo alle 11 una videoconferenza con Cgil, Cisl e Uil, dopo che i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno inviato una lettera per chiederesul DPCM di domenica.Per i sindacati, infatti, molte dellee, per questo, chiedono diMentre i lavoratori delle aziende metalmeccaniche dellasciopereranno mercoledì 25 marzo per 8 ore - "la Lombardia è una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte" - anche i metalmeccanici della regione Lazio sono pronti a"Noi vogliamo trovare la migliore soluzione possibile per la sicurezza dei lavoratori, la salute dei cittadini e l'economia del Paese". Lo sottolinea in una intervista a Repubblica, il leader della Cgil, Maurizio Landini rispondendo alle critiche di quanti hanno messo in dubbio l'opportunità di uno sciopero generale con ilLa nostra - spiega -come quando si lotta per avere un aumento del salario o una riduzione dell'orario.. E se non ho altri mezzi per affermare questi valori, io, sindacalista, ricorro anche alle agitazioni. Noi vogliamo che si lavori in tutte le attività essenziali applicando ilPronti alla mobilitazione anche iche minacciano lo sciopero. I segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in una lettera spedita questa mattina all'Abi, a Federcasse, a tutte le banche, e, per conoscenza, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte denunciano come "i dipendenti del settore, tra i quali si registrano molti casi di positività al coronavirus, non operano in, senza mascherine, guanti e disinfettanti.