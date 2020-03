In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio al rialzo per la borsa di Wall Street mentre sembra vicino ormai un accordo tra casa Bianca e Congresso su un massiccio pacchetto di stimoli all'economia, in risposta alla pandemia di coronavirus, mentreSulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo del 7,27%; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che avanza a 2.386,43 punti. Effervescente il(+5,92%), come l'S&P 100 (6,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+10,51%),(+8,51%) e(+7,91%).Tra i(+17,34%),(+16,19%),(+11,87%) e(+10,75%).Tra idel Nasdaq 100,(+18,63%),(+15,86%),(+15,60%) e(+12,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.