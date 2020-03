Brilla il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni industriali

finanziario

Chevron

American Express

Boeing

McDonald's

Verizon Communication

American Airlines

Bed Bath & Beyond

Lam Research

Intuit

Mylan

Activision Blizzard

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'11,37%; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che termina a 2.447,33 punti. In netto miglioramento il(+7,81%), come l'S&P 100 (8,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+16,31%),(+12,75%) e(+12,75%).Altra i(+22,71%),(+21,75%),(+19,96%) e(+18,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,58%.Tra i(+35,80%),(+28,25%),(+20,31%) e(+20,08%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,81%.In caduta libera, che affonda del 3,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,82 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.