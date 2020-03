Coronavirus, arrivano oggi gli aiuti da Cina e Russia

È atteso per oggi 25 marzo, nel pomeriggio, l'arrivo a Malpensa del terzo team di medici dalla Cina per contrastare la crisi da Coronavirus. Insieme all'equipe viaggiano anche 8 tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese del Fujian (30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine (più altre 20.000 del tipo N95) e 3.000 schermi facciali). A Pratica di Mare è atterrato anche un aereo delle Forze Aerospaziali Russe con attrezzature per la diagnosi e la disinfezione.



I medici cubani arrivati in Italia domenica, invece, dovrebbero iniziare a prestare servizio nella giornata odierna quando partiranno le attività di graduale avvio dell'ospedale da campo costruito a Crema. La struttura sarà gestita proprio dalla Brigata del paese Centro americano insieme a Esercto e Asst Crema e sarà dotata – ha informato il sindaco del Comune lombardo, Stefania Bonaldi – 32 posti letto, di cui 3 di terapia intensiva.

(Teleborsa) -