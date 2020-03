Coronavirus, da Vodafone lo spot in "smart working"

(Teleborsa) - La crisi sanitaria da Coronavirus porta lo smart working arriva anche nel mondo delle campagne pubblicitarie. "Anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere insieme” è infatti il messaggio delLo spot ideato da Utopia e prodotto da Akita Film, ha resoPer la realizzazione del film, nessun attore o regista o persona della produzione ha dovuto lasciare la propria abitazione, gestendo tutto il lavoro necessario da remoto grazie alla rete Vodafone: casting, styling, shooting, montaggio e post produzione. Come si legge nella nota diffusa da Vodafone, "nel progetto, sono stati coinvolti i migliori talenti italiani (registi e direttori della fotografia), che hanno realizzato direttamente dalle proprie case alcune scene, approfittando anche dell’aiuto dei famigliari.. Fino al 13 aprile i clienti Vodafone possono donare 2 euro inviando un SMS al numero gratuito 45501 o donare 5/10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. I fondi raccolti per la Croce Rossa Italiana saranno finalizzati alla gestione delle attività di assistenza sanitaria in tutto il Paese e consentiranno di acquistare materiali per l’emergenza COVID-19.