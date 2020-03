Future USA ancora in leggero ribasso dopo dato ordini

(Teleborsa) -a poco meno di un'ora dalla partenza di Wall Street, confermando che il mercato potrebbei solidi guadagni archiviati la vigilia, sulla scia del. Non è escluso però anche undegli indici, in una situazione che resta densa diper l'emergenza coronavirus., molto bene il dato generale (+1,2%), deludente il dato core (-0,6%), ma appare, in quanto fa riferimento ad un periodo (febbraio) in cui ancora non era scoppiata l'emergenza.Frattanto, il contratto sulregistra un piccolissimo incremento dello 0,04% a 20.615 punti, mentre quello sulcede lo 0,96% a 2.415 punti e quello sullo 0,82% a 7.493 punti.