Altra seduta in rialzo per il comparto beni industriali a Milano (+2,91%)

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 34 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 23.687,62, dopo un esordio a 22.815,39.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 6,06%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,74%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,08% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,15%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 10,38%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 10,04%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,48%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,97%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,06%.