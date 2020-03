Atteso vertice europeo: 9 Paesi fanno fronte comune per i "coronabond"

(Teleborsa) -, eurobond o coronabond, da usare per la gestione dell'emergenza, in unaal presidente del Consiglio europeo. La missiva, firmata dai leader di Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio e Lussemburgo è stata inviata ieri alla26 marzo 2020, nella quale ianche agli altri del Consiglio diNei giorni scorsi è stata dura laai Coronabond, guidato dalla: il ministro delle Finanze di Berlino ha già definito quello sullo strumento finanziario"Questo strumento di debito comune dovrà essere di dimensioni sufficienti e a lunga scadenza, per essere pienamente efficace e per evitare rischi di rifinanziamento ora come nel futuro" – specificano i nove leader nel documento – "vi sono, poiché stiamo tutti affrontando uno, di cui non è responsabile alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti". Nella lettera però viene suggerito anche un piùdell'Unione europea: "con lo stesso spirito di efficienza e solidarietà, potremo esplorare altri strumenti all'interno del bilancio Ue, come, almeno per gli anni 2020 e 2021, al di là di quelli già annunciati dalla Commissione" per dare "un chiaro messaggio di voler affrontare tutti assieme questo shock unico".L'ok alla creazione dello strumento finanziario arriva anche dallache, in una videoconferenza dell'Eurogruppo nei giorni scorsi, ha spinto i ministri a considerare la creazione di Coronabond sotto forma di 'una tantum', per aiutare l'economia della zona euro.Frattanto,che si propenda permeglio conosciuto come fondo, in luogo dell'adozione di bond comunitari, fortemente osteggiato dai Paesi nordeuropei (Olanda, Germania, Austria). Uno strumento che verrebbe utilizzato in modo atipico se la sua applicazione fosse quella di dotare i Paesi membri di risorse per gestire l'emergenza.