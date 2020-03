Coronavirus, Codacons: in un anno contrazione consumi fino a 2mila euro a famiglia

(Teleborsa) - L'emergenza Coronavirus rischia di determinare un, con danni inimmaginabili per l'economia nazionale. È la, che condivide il grido d'allarme lanciato oggi da Confcommercio sull'impatto economico della crisi sanitaria.Secondo l'analisi del Codacons, infatti, le restrizioni imposte a commercio, servizi, produzione, ristorazione, turismo e trasporti rischiano di determinare nel 2020 una contrazione della spesa pari 1.994 euro a famiglia, con un. Nello specifico, la contrazione degli acquisti sarebbe pari a 862 euro a cittadino residente, esettori per i quali il giro d’affari può ridursi fino a un quinto (-20%); al contrario comparti come alimentari e sanità registreranno a fine 2020 una sostanziale crescita della spesa."Ci attendiamo dal Governo misure concrete ed efficaci in grado di coprire i danni prodotti dall’emergenza coronavirus perché, senza un adeguato intervento da parte dello Stato, migliaia di attività andranno incontro alla chiusura, con effetti devastanti su Pil e occupazione e il rischio collasso per l’intera economia nazionale" –