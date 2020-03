Coronavirus, Arcuri: in 3 giorni consegnate 9,6 milioni di mascherine

(Teleborsa) - Negli ultimi 3 giorni. Il commissario straordinario Domenico Arcuri è tornato a parlare in conferenza stampa e ha fatto il punto sulla macchina dell'emergenza: "Oggi consegniamo 136 ulteriori impianti di terapia intensiva, negli ultimi 2 giorni ne abbiamo consegnati 142". E annuncia: "un'impresa italiana che produce ventilatori dalla prossima settimana raddoppierà la produzione, da 25 a 50 ventilatori al giorno.".: "molte centinaia di cittadini e imprese si appalesano per contribuire a produzione dispositivi di protezione individuale. Altre aziende italiane hanno raddoppiato la produzione di caschi per attenuare il rischio che i pazienti finiscano in terapia intensiva. Un consorzio di imprese nazionali intorno al settore della moda ha avviato la produzione di 1,5 milioni mascherine in una settimana a partire da lunedì".Da domani in campo anche gli elicotteri dell'esercito:. Arcuri ha poi spiegato che "gli acquisti (di materiali sanitari, ndr) che vengono effettuati dal governo, dalla Protezione civile, dalla Consip e dal commissario, resteranno complementari, in qualche modo suppletivi a quelli che le regioni possono effettuare". Il Commissario Arcuri è tornato a parlare e ha fatto: "il nostro sforzo è a 360 gradi: continuiamo a collaborare con molti Paesi, acquisiamo dispositivi medici da Francia, Germania, Cina, Russia, trattative sono in corso con altri Paesi spesso lontani da noi, dove questi prodotti vengono realizzati.".Infine una: "La tipicità del caso italiano per dimensioni e portata dell'emergenza Coronavirus sta ogni giorno perdendo di significato. Purtroppo questa epidemia staattentando all'esistenza dei cittadini di molti altri luoghi del mondo". E chiude: "perché non ne vedo uno migliore".