Coronavirus, l'aggravarsi dell'emergenza minaccia New York e il resto degli Usa

(Teleborsa) -. Ma circola insistente la voce che si tratti di numeri comunicati per difetto, ovvero sensibilmente al di sotto di quelli reali.I dati che riguardano New York sono in ogni casoLa crescita dei casi di contagio è comunque. Se il tasso proseguirà anche soltanto ai livelli attuali,. Considerazioni, queste, riportate dal quotidianoche tuttavia precisa: "Naturalmente non è certo che il trend continuerà a crescereData la gravità della situazione,. Ma sulla questione è scoppiato unotra Trump e Cuomo. "Molti vorrebbero New York in quarantena perché è l'hotspot - aveva dichiarato ile considero la possibilità di restrizioni ai viaggi da e per New York, New Jersey e Connecticut".e metterla in atto equivarrebbe a una dichiarazione di guerra interna".Nel frattempo,, è in navigazione da, in Virginia, per. Il suo arrivo è previsto per lunedì 30 marzo. La disponibilità a bordo è di mille posti letto. Martedì scorsoma che potrebbero fornire assistenza alle vittime di traumi. Il Governatore di NY di questo contributo offerto dalla nave ospedale, ma precisando ancora una volta che l'aspetto di una possibile quarantena a New York non è stato proprio affrontato.ha intanto firmato. I Ministri della Difesa e della Sicurezza Nazionale sono stati così autorizzati a richiamare singoli individui o divisioni in servizio per non più di 24 mesi consecutivi.. E per fronteggiare l'emergenza, il Presidente degli Usa ha imposto alla General Motors di convertire i suoi impianti per costruire respiratori.