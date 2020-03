Borse UE in rialzo. Piazza Affari torna a galla in chiusura

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un contesto europeo che oggi ha fatto anche meglio, soprattutto dopo la partenza di Wall Street . Restano fortie sui suoi impatti, ma il mercato ha tratto vantaggio daldei titoli energetici, soprattutto le. Fra isi segnalano invece iper effetto delsollecitato dalle autorità di vigilanza.Negativo l', in flessione dell'1,00%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,39%, scendendo fino a 20,35 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +199 punti base, con un deciso aumento di 18 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,46%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,90%, buona performance per, che cresce dello 0,97%, mentreavanza dello 0,62%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 16.872 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 18.353 punti. In ribasso il(-0,93%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).In buona evidenza a Milano i comparti(+5,05%),(+4,50%) e(+4,48%). In fondo alla classifica i comparti(-5,13%),(-3,45%) e(-2,96%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,65%),(+7,37%),(+6,30%) e(+5,95%).Fra i peggiori oggi, che termina le contrattazioni a -7,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 7,46% dopo l'annuncio del rinvio della cedola e del buyback.Crolla, con una flessione del 6,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,62%.del FTSE MidCap,(+5,14%),(+5,00%),(+4,88%) e(+4,87%).Dal lato opposto, che segna un -11,88%.