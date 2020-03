Brillante il comparto tecnologico a Milano (+1,69%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 70.293,6 con un salto di 1.152,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,34%.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,30% sui valori precedenti.Tra leitaliane, bene, con un rialzo dell'1,25%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,81%.Buona performance per, che cresce dell'1,89%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,43%.