Coronavirus, Federpetroli: indotto tiene, in difficoltà gestori della rete carburanti

(Teleborsa) - Il settore oil&gas tiene, per ora, anche se a soffrire sono in particolar modo i gestori della rete carburanti.che attraverso il suo presidente Michele Marsiglia rassicura: "in questo momento l'indotto fortunatamente mantiene una forte resistenza ancora per qualche mese contro un player inaspettato chiamato Covid19".Marsiglia specifica che, se per la parte Management e operativa/gestionale si riesce a far fronte ai disagi causati dal periodo di emergenza, è l: "se parliamo di Impianti di Carburante e Stazioni di Servizio in Italia. Un Gestore (Benzinaio) guadagna circa 3/5 centesimi di Eur per litro venduto su Self-service e Servito, negli ultimi giorni i guadagni giornalieri a lordo di tasse si aggirano in media sui 35 Euro, la situazione e disastrosa".Marsiglia giudica positivamente i segnali di aiuto lanciati dalle compagnie petrolifere ma avverte: "".