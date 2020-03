Francoforte: vendite diffuse su Hugo Boss

casa di moda tedesca

Hugo Boss

World Luxury Index

luxury brand

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per la, che tratta in perdita del 5,63% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il grafico attuale delevidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 20,35 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 22,47. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 19,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)