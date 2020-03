Male il comparto chimico italiano (-3,74%), sOL si muove verso il basso

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

bassa capitalizzazione

Aquafil

(Teleborsa) - Rosso per l', che si discosta dal buon andamento delIlha aperto a quota 13.253,2 in ribasso del 3,74%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che viaggia a 884, dopo che in principio di giornata era a 876.Tra i titoli adel comparto chimico, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,31%.Tra i titoli adell'indice chimico, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,31%.