Petrolio giù ma non benzina e gasolio: ecco cosa influenza il mercato

(Teleborsa) -in poco meno di un mese, ma il. Una discrepanza che è saltata all'occhio delle associazioni dei consumatori e che potrebbero esser dovute a distorsioni e speculazioni, al di là delGuardando al l'andamento del prezzo del petrolio, il, quello di qualità migliore rispetto al petrolio mediorientale, viaggia a attorno aii al barile (un barile vale circa 159 litri o 42 galloni statunitensi). Il, una qualità sempre molto alta, quota circa. Se si guarda la performance da inizio anno, le due qualità di greggio, quindi il prezzo del petrolio si è più che dimezzato.Un trend iniziato con, che rappresenta il maggior importatore mondiale di "oro nero", accentuatosi poi con il. Il cartello del grandi produttori, riunitosi ai primi di marzo, non è riuscito infatti a coordinare la riduzione dell'output con i cosiddetti "membri esterni", che formano quello che viene comunemente chiamato il gruppo Opec Plus, a causa delLa caduta delle quotazioni a quel punto è stata quasi verticale, quando l'epidemia di, innescando gravi preoccupazioni per una probabile rIn Italia, il prezzo della benzina e del gasolio è(21%) e commerciale (9%) del carburante, perché lapesa perdel suo prezzo (poco più di un euro), mentre a parte rimanente (circa il 40%) è imputabile al prezzo industriale e commerciale (compenso dei gestori).Guardando ai dati pubblicati mensilmente e settimanalmente dal- Ministero dello Sviluppo Economico, si nota che ilalla pompa: laè passata dagli 1,549 euro/litro della rilevazione di febbraio 2020 aglidella rilevazione dell'ultima settimana (al 23 marzo 2020) con una differenza di poco più di 7 centesimi; il costo delsi è ridotto da 1,443 euro/litro di febbraio 2020 adell'ultima settimana con una differenza di 7,5 centesimi.Va poi considerato che le(da quella della guerra in Etiopia e del Vajont a quelle del Salva Italia e del terremoto a L'Aquila e in Emilia), mentreal prezzo per una data percentuale. In generale costituiscono una rigidità che non permette al prezzo alla pompa di scendere sotto una quota del 60% pari aal litro. Ma qualche tempo fa Codacons parlava di margini di riduzione che si aggiravano sui 25 centesimi per la verde e circa 15 centesimi per il diesel.La mancata riduzione del prezzo sarebbe allora da attribuire alleed agliprogrammati delle grandi compagnie petrolifere che, trovandosi ora con un prezzo della materia prima più che dimezzato, e consul costo di produzione, hanno pensato diE d'altro canto, le politiche di investimento sono generalmente di lungo periodo e con certe rigidità, quindi una riduzione marcata del prezzo comporterebbe pesanti perdite per le stesse.Ed è così che proprio, che ad inizio marzo prospettava ampi ribassi dei prezzi delle benzine, ora ha dichiarato guerra alla speculazione, coinvolgendo benaffinché avviinoper le possibili fattispecie disu merci.