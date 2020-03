In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Johnson & Johnson

Merck & Co

Microsoft

Intel

Boeing

Stericycle

Autodesk

Equinix

Twenty-First Century Fox

American Airlines

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Marriott International

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 3,19%; sulla stessa linea, balzo dello, che archivia la giornata a 2.626,65 punti. Balza in alto il(+3,96%), come l'S&P 100 (3,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,67%),(+4,23%) e(+3,90%).del Dow Jones,(+8,01%),(+7,30%),(+7,03%) e(+5,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,95%.Al top tra i, si posizionano(+15,62%),(+10,13%),(+8,51%) e(+8,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,75%.Sensibili perdite per, in calo del 9,68%.In apnea, che arretra del 3,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,41%.