Conte firma DPCM e annuncia proroga al 13 aprile. "Serve ulteriore sforzo"

(Teleborsa) -leLo ha detto il Premier, in diretta TV, nel corso della"Non possiamo ancora abbracciare una. Per questo motivo ho firmato il Dpcm che proroga ilfino alCi rendiamo conto che chiediamo un, ha aggiunto il Presidente del Consiglio che riferendosi aiha parlato dConte ha poi voluto ringraziare la maggioranza degli italiani che si sono mostratinell'osservanza delle misure restrittive, seppur consapevole che lo, soprattutto oraper evitare di vanificare quanto fatto finora, sia sotto il punto di"C'è invece: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti", ha aggiunto.Gli italiani dovranno rimanere a casa anche a Pasqua, un ulteriore sacrificio che permetterà al Governo di impostare la, cioè un primo allentamento delle restrizioni, vincolato all'ok del Comitato scientifico. "che queste nuove misure capitino in un momento particolare, unala Pasqua. Saremo purtroppo costretti ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime". "Questo - ha però precisato - ci consentirà di iniziare asempre con le raccomandazioni del comitato scientifico una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi e gli esperti ce lo consentiranno inizieremo a programmare una fquella di convivenza col virus. Misure che pian piano portano ad un allentamento, per poi entrare nellal'uscita dall'emergenza.- Incalzato sul ricorso al MES - sul quale in questi giorni sta andando avanti un braccio di ferro all'interno dell'Unione - ha chiarito:se il Meccanismo di Stabilità Europeo entrerà in un ampiopuò essere uno