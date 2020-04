Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Forte calo delloa Wall Street.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,91%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,83%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%.Avanza di poco lo, che si porta a +200 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,53%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,94%, pessima performance per, che registra un ribasso del 3,83%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,30%.A Milano, forte calo del(-2,97%), che ha toccato 16.545 punti; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 18.065 punti. Leggermente negativo il(-0,67%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,96% sul precedente.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-4,28%),(-3,95%) e(-3,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,99%),(+2,03%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,47%.Vendite su, che registra un ribasso del 7,33%.In caduta libera, che affonda del 6,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,94 punti percentuali.Tra i(+5,70%),(+3,53%),(+2,65%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,40%.Sensibili perdite per, in calo del 5,36%.In apnea, che arretra del 5,35%.Tra lepiù importanti, in Unione Europea sarà annunciatoalle 10:00 di venerdì che, secondo gli analisti, sarà di 31,4 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.È previsto dall'Unione Europea l', atteso venerdì alle 11:00 (valore previsto: 0,1%). L'indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E' l'indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell'attività economica complessiva.In USA sarà annunciatoalle 14:30 di venerdì che, secondo gli analisti, sarà di 3,8%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.