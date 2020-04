Presidente Consulta Marta Cartabia positiva a Covid-19

(Teleborsa) -, è stata sottoposta aled è risultata. Lo ha confermato l'Ufficio stampa della Consulta precisando che la Presidente è ingenerali e si trova attualmente inpresso la sua abitazione, a Milano.Cartabiaa, secondo la programmazione prevista, facendo uso deii già predisposti. In data 24 marzo 2020, in risposta all'emergenza coronavirus, un decreto della Presidente Cartabia aveva difatti disposto laper i giudici delle camere di consiglio e per tutti gli altri giudici o organi interni della Corte, al fine di assicurare la continuità della funzione di giustizia costituzionale."Un sincero augurio di pronta guarigione alla presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, saldo punto di riferimento della nostra democrazia", ha commentato ilsu Twitter.Nata a San Giorgio su Legnano (MI) il 14 maggio 1963, Marta Cartabia è Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca dal 2004 ed ha insegnato in numerosi Atenei, in Italia e all'estero. Nel settembre 2011, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano giudice della Corte costituzionale. È la terza donna ad essere nominata giudice dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle ed è anche uno dei più giovani giudici costituzionali mai nominati. Eletta Vice Presidente nel 2014, è stata eletta Presidente della Consulta l’11 dicembre 2019.