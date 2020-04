Si muove in ribasso Sodexo a Parigi

Sodexo

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,70% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 58,63 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 60,53. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 57,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)