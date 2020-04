Il Comparto chimico italiano interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+5,08%)

comparto chimico italiano

EURO STOXX Chemicals

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

Ftse MidCap

SOL

Isagro

Aquafil

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'L'ha aperto a quota 12.575,35, con un salto di 638,72 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il, che guadagna appena lo 0,48%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,91% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,21%.