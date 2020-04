Atlantia ancora in pista su voci accordo per ASPI

Atlantia

(Teleborsa) -, avviandosi a chiudere lacon un incrementoNegli ultimi tre giorni le azioni della holding attiva nel settore dei trasporti ha sono state favorite dalle speculazioni di un possibileLe voci ricorrenti indicano unanel capitale di Autostrade, dovecon quote paritetiche. Una soluzione che metterebbe la holding aldi una disdetta della concessione ed, allo stesso tempo, garantirebbe al Paese lanel campo delle, più che mai necessario per la. Vanno ricordati gli importantipianificati dal Gruppo e le numerosiprogrammate.L'analisi del titolo Atlantia eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 12,96 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 14,38. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 15,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.