Coronavirus, Savino Del Bene organizza volo charter da Cina per rifornimento DPI

(Teleborsa) -azienda di trasporti internazionali, è impegnata nell', per fronteggiare l'emergenza coronavirus."Già a partire da fine febbraio, quando ancora l'emergenza era limitata alle regioni del Nord Italia, con il contributo delle filiali italiane e quella di Shanghai, Savino Del Bene – fa sapere la multinazionale in una nota – si è attivata con lper ospedali, farmacie, cliniche e altre realtà garantendo servizi di spedizione con cadenza settimanale".Con il diffondersi dell'emergenza e con l'aumento delle richieste per l'approvvigionamento di materiale sanitario, il Gruppo, presente in Cina da venti anni attraverso una rete di 14 uffici, – prosegue la nota – ha organizzato con la sua controllatain breve tempo un. "L'decollato da Shanghai PVG – annuncia l'azienda – è. Dopo le procedure di sdoganamento, la merce sarà distribuita nelle varie strutture sanitarie di tutta Italia.