Coronavirus, stabili i contagi. Borrelli: "Su fase 2 decide il Governo"

(Teleborsa) - Rimangonoche registra, nella giornata di venerdì, uncontro i 2.477 del giorno precedente, dato che porta a. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - sale dunque aIl dato è stato fornito dalla Protezione Civile nella consueta conferenza stampa.in terapia intensiva, 15 in più rispetto a giovedì, portando il totale dei ricoverati a 4.068. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi - 201 in più rispetto a ieri - e 52.579 sono quelli in isolamento domiciliare.Rimane: giovedì l'aumento era stato di 760. Sono così. Secondo i dati forniti dall'assessore al Welfare, nella giornata di venerdì si sono avuti in Regione, per un, mentre i. I ricoveri in terapia intensiva registrano un saldo netto di 30 persone in più. I ricoveri non in terapia intensiva sono aumentati di 40 unità per un totale di 11.802. "Sono dati positivi - ha detto Gallera - ma non bisogna allentare la stretta".Nel corso della conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha reso noto anche il dato deifinora sono 619.849 i tamponi eseguiti in Italia.come invece aveva ipotizzato lo stesso Borrelli in mattinata , parlando già del 1° maggio come ulteriore data di una possibile "fase 2" del contenimento."Al- ha chiarito - Alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento: avevo detto che misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto. Per questo motivo è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia".Sul fronte scientifico, il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientificoin conferenza stampa alla Protezione Civile ha sottolineato che ". La tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane".